A primeira volta da Liga terminou (mais ou menos) com 68 penáltis assinalados. O Benfica e o Sp. Braga foram as equipas que mais vezes avançaram para a marca dos 11 metros e, por outro lado, o FC Porto foi a única das 18 que não cometeu qualquer castigo máximo.

Mas onde se posiciona o nosso campeonato entre os principais da Europa numa altura em se fala tanto de penáltis assinalados «ao microscópio»? Há assim tantas idas para a marca dos 11 metros comparativamente com outras ligas?

O Maisfutebol olhou para os dados das cinco principais ligas da Europa e também para os dos campeonatos da Bélgica, dos Países Baixos e da Turquia, e chegou à conclusão que a nossa Liga não é líder neste campeonato, mas apresenta-se como forte candidata ao título.

Em Portugal, a média de penáltis assinalados por jogo nos 151 jogos da primeira volta (faltam ainda jogar-se dois em atraso) é de 0,45.

Com mais dois jogos realizados do que em Portugal (153-151), a Liga francesa lidera em termos absolutos, mas com ligeiríssima vantagem sobre a nossa Liga: 0,46 penáltis assinalados por partida.

Das nove ligas nacionais analisadas pelo Maisfutebol, a Liga turca, tão marcada pela polémica, é a que regista menos idas para a marca dos 11 metros: 40 nos 153 jogos da primeira volta. Mas é a Premier League que tem a mais baixa média de castigos máximos: 0,25, ligeiramente mais baixa do que a do campeonato turco (0,26).

Penáltis assinalados por liga, número de jogos e média por jogo:

  Jogos Penáltis Média
Liga Francesa 153 71 0,46
Liga portuguesa 151 68 0,45
Liga espanhola 181 62 0,34
Liga dos Países Baixos 152 49 0,32
Liga alemã 135 43 0,32
Liga italiana 179 54 0,30
Liga belga 160 48 0,30
Liga turca 153 40 0,26
Liga inglesa 201 50 0,25