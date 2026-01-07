Marcam-se assim tantos penáltis em Portugal? A comparação com outras ligas
Liga francesa lidera com ligeira vantagem sobre a portuguesa. Premier League tem a média mais baixa de castigos máximos assinalados por jogo entre as nove ligas analisadas pelo Maisfutebol
A primeira volta da Liga terminou (mais ou menos) com 68 penáltis assinalados. O Benfica e o Sp. Braga foram as equipas que mais vezes avançaram para a marca dos 11 metros e, por outro lado, o FC Porto foi a única das 18 que não cometeu qualquer castigo máximo.
Mas onde se posiciona o nosso campeonato entre os principais da Europa numa altura em se fala tanto de penáltis assinalados «ao microscópio»? Há assim tantas idas para a marca dos 11 metros comparativamente com outras ligas?
O Maisfutebol olhou para os dados das cinco principais ligas da Europa e também para os dos campeonatos da Bélgica, dos Países Baixos e da Turquia, e chegou à conclusão que a nossa Liga não é líder neste campeonato, mas apresenta-se como forte candidata ao título.
Em Portugal, a média de penáltis assinalados por jogo nos 151 jogos da primeira volta (faltam ainda jogar-se dois em atraso) é de 0,45.
Com mais dois jogos realizados do que em Portugal (153-151), a Liga francesa lidera em termos absolutos, mas com ligeiríssima vantagem sobre a nossa Liga: 0,46 penáltis assinalados por partida.
Das nove ligas nacionais analisadas pelo Maisfutebol, a Liga turca, tão marcada pela polémica, é a que regista menos idas para a marca dos 11 metros: 40 nos 153 jogos da primeira volta. Mas é a Premier League que tem a mais baixa média de castigos máximos: 0,25, ligeiramente mais baixa do que a do campeonato turco (0,26).
Penáltis assinalados por liga, número de jogos e média por jogo:
|Jogos
|Penáltis
|Média
|Liga Francesa
|153
|71
|0,46
|Liga portuguesa
|151
|68
|0,45
|Liga espanhola
|181
|62
|0,34
|Liga dos Países Baixos
|152
|49
|0,32
|Liga alemã
|135
|43
|0,32
|Liga italiana
|179
|54
|0,30
|Liga belga
|160
|48
|0,30
|Liga turca
|153
|40
|0,26
|Liga inglesa
|201
|50
|0,25