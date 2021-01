O empate com o Nacional a um golo significou que o Benfica desperdiçou o 12.º ponto em 15 jornadas da Liga.

Por esta altura na época passada, e apesar do descalabro verificado na segunda metade da época com Bruno Lage, os encarnados ainda só tinham cedido três pontos na prova, menos nove do que agora.

Nas últimas 12 temporadas, mais concretamente desde a primeira temporada de Jorge Jesus na Luz, só por uma vez o Benfica chegou a esta jornada com mais pontos perdidos.

Aconteceu em 2018/19 e após esta mesma ronda Rui Vitória acabou por ser despedido com 13 pontos deixados pelo caminho, já depois de Luís Filipe Vieira, presidente do clube, afirmar ter visto uma «luz» (após o décimo ponto perdido) que o levou a segurar o então técnico das águias por mais algumas semanas. Curiosamente, os encarnados recuperaram e sagraram-se campeões após somarem 55 pontos em 57 possíveis com Lage ao leme.

Esta é, para já, a pior das sete temporadas de Jorge Jesus no Benfica no que diz respeito às prestações para a Liga, a par da segunda (2010/11), quando o clube encarnado terminou a competição a 21 pontos do FC Porto de André Villas-Boas: acontece que, ao contrário do que sucede agora (3.º), os lisboetas estavam no segundo lugar. Nas restantes cinco épocas, as águias perderam sempre menos de dez pontos.

O cenário é negativo, mas o mais otimista dos adeptos encarnados até pode vê-lo numa perspetiva de copo meio-cheio: não só em 2018/19 o Benfica acabou por sagrar-se campeão, como em 2015/16 (11 pontos perdidos à 15.ª jornada) as águias, então com Rui Vitória, ainda foram a tempo de alcançar um recorde de 88 pontos.

Gestão de vantagens é um problema

«Já há várias jornadas que demonstramos alguma inexperiência para segurar resultados pela margem mínima. O Benfica não consegue segurar vantagens mínimas...», afirmou Jorge Jesus na conferência de imprensa após um empate com o Nacional nesta segunda-feira. E os números dão razão ao técnico das águias, que viu a equipa deixar escapar seis dos 12 pontos perdidos na Liga depois de estar em vantagem, três vezes nos últimos quatro jogos. Santa Clara, FC Porto e Nacional, jogos que terminaram com igualdades a um golo.

Pontos perdidos pelo Benfica à 15.ª jornada nas últimas 12 épocas

* (a negrito com Jorge Jesus):