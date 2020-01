O campeonato nacional está a meio. 17 jornadas realizadas, 17 por jogar e tudo ainda por decidir. Hora para um primeiro balanço e um olhar sobre os dez nomes (onze, neste caso) escolhidos pelo Maisfutebol como «obrigatórios» para o que falta ver na Liga.



O Benfica chega a meio da corrida com sete pontos de avanço sobre o FC Porto - há um ano tinha cinco de atraso - e a 8 de fevereiro há confronto direto entre as duas maiores potências do futebol nacional no Estádio do Dragão.



Mas há mais para ler, até porque o mercado de transferências só fecha daqui a uma semana e muito ainda pode acontecer no que concerne às entradas e saídas. A luta pelo terceiro lugar também está bem viva (seis pontos separam o Famalicão de Rio Ave e Vitória de Guimarães, com Sporting e Sp. Braga pelo meio) e no combate pela sobrevivência só o Desportivo das Aves aparenta estar condenado, mas é bom lembrar que os últimos sinais com Nuno Manta são positivos.



1. Bruno Lage vs. Sérgio Conceição

Tudo começa aqui, tudo acaba aqui. É no duelo entre estes dois bons treinadores, e respetivas ideias, que reside a chave para o título nacional. O reencontro, olhos nos olhos, está agendado para o dia 8 de fevereiro no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos, apesar do atraso na classificação, deram uma lição de superioridade na Luz, logo nos primeiros passos do campeonato. Dois pistoleiros, um mais reservado, o outro mais emocional. Quem conseguirá sacar primeiro da pistola e disparar em cheio no alvo? As respostas estão a chegar. Dois nomes obrigatórios para a definição do campeonato. Lage vs. Conceição.



2. Julian Weigl

Internacional alemão, um trunfo forte apresentado pelo Benfica para a segunda volta do campeonato. Três jogos já realizados, algo tímidos, mas a revelarem já aquilo que poderá dar à dinâmica idealizada por Bruno Lage: capacidade de passe, posicionamento estratégico, inteligência emocional. Os 20 milhões são um fardo pesado para o menino de Bad Aibling, sul da Alemanha, mas a qualidade está toda lá e coloca em risco a titularidade de Gabriel ou Adel Taarabt. É um nome para seguir com rigor e atenção, até por todo o mediatismo que o rodeia.





3. Andraz Sporar

O que vale o ponta-de-lança esloveno descoberto pelo Sporting no Slovan Bratislava? Os números são interessantes. Seis milhões de euros (talvez sete) pelo passe e 55 golos marcados em época e meia no ex-clube. O problema maior será, porventura, o que Sporar vai encontrar em Alvalade. Haverá ambiente e contexto para fazer golos e ser uma opção séria para concorrer com Luiz Phellype e Pedro Mendes? Na Liga Europa marcou dois golos ao Sp. Braga, um no Minho e outro em Bratislava. Não deixa de ser um bom começo de conversa.



4. Edmond Tapsoba

O defesa central do Vitória de Guimarães parece um veterano em campo, mas só tem 20 anos. É fantástico na proteção da profundidade, muito forte no ar e nos duelos de um para um. A tudo isto junta uma segurança com bola poucas vezes vista num jogador desta posição. Se ficar na Cidade-Berço até ao fim do campeonato, Tapsoba será um nome certamente pretendido pelos maiores clubes portugueses e outros emblemas europeus que andem atentos. Isto, naturalmente, se já não se der o caso de sair em janeiro, insistimos. 31 jogos e oito golos ao serviço dos conquistadores, grandes atuações contra Benfica e FC Porto nas últimas semanas.

5. Rúben Amorim

Não há outra forma de o dizer: o início do treinador no Sp. Braga está a ser perfeito e extremamente prometedor. Quatro jogos, quatro vitórias, duas delas contra grandes do nosso futebol. No Dragão acabou com uma maldição que acompanhava os minhotos há 15 anos e frente ao Sp. Braga carimbou a qualificação para a final da Taça da Liga. No domingo, e ao seu quinto jogo no comando da equipa principal dos arsenalistas, pode vencer o primeiro troféu como treinador. Mais do que isso, Rúben recolocou o Sp. Braga nos lugares habituais e atenuou jogo após jogo a polémica que estava relacionada com a falta de habilitações: o Nível IV.



6. Jorge Silas

2020 está a ser um annus horribilis para o treinador do Sporting. Quatro jogos oficiais, três derrotas e uma vitória frente a um limitadíssimo Vitória de Setúbal. O registo coloca muita coisa em causa, incluindo a continuidade do treinador em Alvalade. O quadro de tempestade perfeita começa a não ser exagerado: eliminado da Taça de Portugal por um clube do terceiro escalão; eliminado da Taça da Liga nas meias-finais; a 19 pontos do líder Benfica no campeonato nacional. Jorge Silas tem aqui um desafio de complexa resolução para a segunda metade da Liga.





7. Bruno Fernandes

Sai ou não sai? Fica de corpo e alma no Sporting? A pouco mais de uma semana do fecho do mercado de transferências, ninguém sabe responder a estas questões, aparentemente tão simples. Nem mesmo o super-empresário, mega-guru dos agentes de futebol, Jorge Mendes. No verão a saída pareceu ser certa. Não foi. Em janeiro tudo aparentava estar fechado com um emblema inglês. Não estava. Como fica o coração do capitão do Sporting no meio disto tudo? A raça, o entusiasmo e a motivação que normalmente transporta vão continuar em campo se permanecer de leão ao peito? É uma das incógnitas para a segunda metade da Liga.





8. Paulinho

O ano civil mudou, o Sp. Braga trocou de treinador e o avançado desatou a marcar golos. Leva cinco em quatro jogos oficiais em 2020. Paulinho atravessa um período de confiança extrema e volta a piscar o olho à Seleção Nacional, ele que nunca foi internacional português, mas que já integrou algumas pré-convocatórias, incluindo uma primeira lista alargada para o Campeonato do Mundo de 2018. Nestas primeiras semanas de Rúben Amorim, Paulinho tem sido a expressão máxima de competitividade e competência do novo Sp. Braga. Há que olhar atentamente para ele, sim senhor.





9. Carlos Carvalhal

Sim, vai ficar em Vila do Conde até ao fim da temporada. Um comunicado do Rio Ave acabou com todas as notícias que o colocavam perto do Brasil e o treinador tentará devolver os rioavistas às provas europeias. Uma tarefa muito, muito difícil, como o próprio já admitiu, até pela forte concorrência que os homens dos Arcos enfrentam. A primeira volta acabou com 25 pontos, dentro das projeções iniciais, e a segunda arranca com um reforço de peso: Gelson Dala. Este Rio Ave tem muito para ganhar até maio.



10. Fábio Martins

É um dos futebolistas mais pontuados pela redação do Maisfutebol e um dos que melhor tem aproveitado o ano-sensação do Famalicão. Fábio entra nesta lista, como podia entrar Pedro Gonçalves ou até Uros Racic. O mais importante é ter aqui um rosto que represente o futebol e a pontuação alcançados até agora pelo extraordinário «Vila Nova», equipa brilhantemente orientada por João Pedro Sousa na primeira metade do calendário desportivo. Fábio já leva sete golos, 21 jogos e duas mãos cheias de grandes exibições. Para seguir, pois claro.