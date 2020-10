A derrota do FC Porto em Paços de Ferreira deixa os dragões com dez pontos à sexta jornada e já oito pontos desperdiçado. Quase metade. Este registo não é só o pior arranque de Sérgio Conceição à frente da equipa, é o pior do clube desde o distante ano de 1993.

Nessa temporada de 1993/94, com o treinador Tomislav Ivic, o FC Porto conquistou duas vitórias, três empates e uma derrota, o que daria nove pontos aos dragões se nessa altura a vitória já valesse três pontos – só a partir da temporada 95/96 isso foi instituído. Os dragões ainda conseguiram acabar essa Liga no segundo lugar.

Em 1993, o FC Porto começou a empatar contra o Benfica nas Antas (3-3) e perdeu logo a seguir na visita aos Barreiros (Marítimo) por 1-0. Na terceira jornada os dragões cederam um nulo na receção ao Famalicão e só venceu pela primeira vez à quarta jornada, em Braga: 0-2, golos de Emil Kostadinov.

O Paços impôs a segunda derrota na Liga ao FC Porto

A seguir, a equipa voltou a tropeçar em casa (0-0 contra o Paços de Ferreira) e na sexta jornada conseguiu vencer com segurança em Vidal Pinheiro, casa do Salgueiros: 0-3, golo de Semedo e bis de Kostadinov.

Mas há outros parciais que só podem preocupar o universo portista. O FC Porto não tinha nove golos sofridos à sexta jornada (1,5 por jogo) desde o início da época 1969/70. Os dragões acabaram esse campeonato nacional no 9º lugar e tiveram três treinadores ao longo do ano: Elek Schwarz, Tommy Doc e Vieirinha.

Falta dizer que o clube não tinha duas derrotas nas seis primeiras rondas há 48 anos. Em 1972/73, com o treinador Fernando Riera, o FC Porto começou com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.



Se Benfica (no Bessa) e Sporting (recebe Tondela) ganharem os respetivos jogos, os campeões nacionais ficam já a oito e seis pontos, respetivamente, dos principais adversários. O Sp. Braga (recebe Famalicão) também tem a possibilidade de chegar aos 12 pontos.

SALDO DO FC PORTO AO FIM DE SEIS JORNADAS:

2020/21: 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas – 10 pontos



2019/20: 5 vitórias e 1 derrota – 15 pontos



2018/19: 5 vitórias e 1 derrota – 15 pontos



2017/18: 6 vitórias – 18 pontos



2016/17: 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 13 pontos



2015/16: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos



2014/15: 3 vitórias e 3 empates – 12 pontos

2013/14: 5 vitórias e 1 empate – 16 pontos

2012/13: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos

2011/12: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos

2010/11: 6 vitórias – 18 pontos

2009/10: 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 13 pontos

2008/09: 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota – 11 pontos

2007/08: 6 vitórias – 18 pontos

2006/07: 5 vitórias e 1 derrota – 15 pontos

2005/06: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos

2004/05: 3 vitórias e 3 empates – 12 pontos

2003/04: 5 vitórias e 1 empate – 16 pontos

2002/03: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos

2001/02: 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 13 pontos

2000/01: 5 vitórias e 1 derrota – 15 pontos

1999/00: 3 vitórias e 3 empates – 12 pontos

1998/99: 5 vitórias e 1 derrota – 15 pontos

1997/98: 5 vitórias e 1 empate – 16 pontos

1996/97: 4 vitórias e 2 empates – 14 pontos

1995/96: 5 vitórias e 1 empate – 16 pontos

1994/95: 5 vitórias e 1 empate – 16 pontos

1993/94: 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota – 9 pontos