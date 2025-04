Com as vitórias neste domingo diante de Boavista e AVS, respetivamente, Sporting e Benfica garantiram matematicamente que vão terminar a época nos dois primeiros lugares da Liga.

Ainda sem se saber que vai erguer o título em 2025/26, já é certo que os rivais vão repetir o domínio da época passada, num cenário inédito em mais de 50 anos.

Para encontrar épocas sucessivas em que Benfica e Sporting ocuparam os dois primeiros lugares do campeonato é preciso recuar ao período pré-democracia. Mais concretamente a 1970/71. Nessa temporada, as águias foram campeãs com três pontos de vantagem sobre os leões, que no ano anterior venceram a prova com oito pontos de vantagem sobre o rival.

Eram tempos de ditadura, durante os quais Benfica e Sporting conquistaram entre eles 33 dos 38 campeonato cumpridos até ao dia 25 de abril de 1974. Ainda assim, é preciso recuar até à década de 40 para encontrar períodos mais consolidados em que os grandes de Lisboa ocuparam as duas primeiras posições da Liga.

Entre 1946/47 e 1949/50 foram quatro as épocas em que reclaram o campeonato e o vice-campeonato, três vezes para o Sporting dos Cinco Violinos e uma, a última, para o Benfica. Esse é o maior período histórico sem intromissão de qualquer outro clube.

Sporting e Benfica nos dois primeiros lugares em épocas consecutivas: