Rui Silva é o alvo número 1 do Sporting para reforçar a baliza e colocar um ponto final da instabilidade no setor. Se, por um lado, Vladan Kovacevic não convenceu, Franco Israel continua sem ser visto como um pilar de estabilidade para o pós-António Adán, que deu garantias durante boa parte das quatro temporadas ao serviço dos leões.

Com a ajuda da SofaScore, o Maisfutebol olhou para os números do guardião internacional português na Liga espanhola e colocou-os lado a lado com os de Kovacevic e de Israel na Liga portuguesa.

Rui Silva é quem tem a nota mais elevada por jogo (7.04), seguido de Israel e, em terceiro lugar, Kovacevic, que perdeu a titularidade nos leões na primeira quinzena de setembro após lesão num tornozelo.

De realçar que o contexto do Betis na Liga espanhola é diferente daquele a que o Sporting está habituado na Liga portuguesa. Ao contrário dos leões, que passam grande parte do tempo instalados no meio-campo ofensivo, a equipa de Sevilha divide mais os jogos com os adversários, encontrando não raras vezes adversários com mais pergaminhos, o que faz com que o Rui Silva seja mais vezes chamado a intervir e, por consequência, sofra mais golos.

Faz, em média, 2,47 defesas por partida, sendo que quase duas (1,83) são em resposta a remates desferidos de dentro da área. Rui Silva faz ainda mais passes precisos por jogo e coloca mais bolas longas do que os dois guarda-redes do Sporting.

No que diz respeito às chamadas clean-sheets (jogos sem sofrer golos), Israel, apesar de ter menos quatro jogos do que o guarda-redes do Betis, é quem leva a melhor: manteve a baliza a zeros em sete dos 11 encontros (64 por cento) nos quais participou.

Ainda assim, Israel é quem pior percentagem tem de defesas: 65,4 por cento, face ao 67,3 de Rui Silva e 68,6 por cento de Kovacevic, que lidera neste campo de análise.

Apesar de ter sofrido quatro golos no último jogo do Sporting na Liga, o atual dono das redes do Sporting continua a ser, dos três, o que sofre menos golos por jogo: 0,82, ligeiramente melhor do que Kovacevic. Rui Silva, mais vezes posto à prova - como mostra o número de defesas por jogo - também é mais vezes batido.