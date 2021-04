Aparecem pouco, raramente dão entrevistas, gostam de se manter na sombra mediática. Por estratégia, por necessidade, por mera disposição. Não dão autógrafos, não são ídolos de ninguém, provavelmente nunca sentiram no coração o prazer de fazer um golo.



O futebol moderno conduziu-os, porém, a cargos de extrema relevância. E responsabilidade. Começaram a surgir no despertar do século XXI, na figura de investidor/gestor/aventureiro, um pouco de tudo e tanto para um homem só.



Andam de fato e gravata, não se misturam com a multidão. Preferem o recato, a face fechada, como se fossem desenhados por Hugo Pratt numa aventura escura de Corto Maltese.



Quem são estes homens? O que os trouxe para o topo do futebol mundial? Quando chegaram a estes clubes? O que os levou a fundar a já muito contestada e polémica Superliga Europeia?



Emblema a emblema, o Maisfutebol mostra-lhe quem são as figuras que controlam os «12 secessionistas», como lhes chamou a liga espanhola em comunicado oficial.



Há milionários norte-americanos, magnatas russos, membros da família real de Abu Dhabi, oligarcas israelitas, capital chinês e de Hong Kong, uma família tradicional italiana, uma empresa sediada nas Bahamas e dois gigantes espanhóis que pertencem - ou deviam pertencer - aos sócios.



Leia o DOSSIER preparado pelo Maisfutebol, conheça os homens por detrás dos 12 fundadores da Superliga.