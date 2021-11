A passagem de Nuno Espírito Santo pelo Tottenham foi curta. O antigo boss do Wolverhampton durou apenas 17 jogos e abandona Londres com uma média pobre: 1,65 pontos por jogo, respeitantes a oito vitórias, dois empates e sete derrotas.



Em comparação com os dois treinadores portugueses com passagens anteriores pelo cargo, NES fica a perder em todos os itens. Vale a pena recordar os registos de André Villas-Boas e José Mourinho.



André Villas-Boas foi treinador do Tottenham durante 531 dias e orientou a equipa em 80 jogos. É ainda o detentor do melhor registo pontual na história do clube: 1,91 pontos/jogo, uma marca obtida entre julho de 2012 e dezembro de 2013.



No Tottenham, Villas-Boas venceu mais de metade dos jogos oficiais (44), empatou 20 e perdeu apenas 16. André Villas-Boas deixa atrás de si um dos mais marcantes treinadores da rica história do Tottenham, Mauricio Pochettino, o homem que levou a equipa a uma final da Liga dos Campeões. Pochettino tem uma média de 1,84 pontos/jogo.



No terceiro lugar desta lista surge José Mourinho. O Special One tem sensivelmente o mesmo número de jogos de André Villas-Boas (86), mas um aproveitamento inferior: 1,77 jogos/jogo. Mourinho conduziu a equipa a 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas, entre novembro de 2019 e abril de 2021.



Nuno Espírito Santo aparece apenas em oitavo no ranking de melhores treinadores do Tottenham, atrás ainda de Harry Redknapp, Ryan Mason, Bill Nicholson e Tim Sherwood.