Este foi, indiscutivelmente, um mercado marcado pela crise financeira.

A prova disso é que a esmagadora maioria das transferências se realizaram por empréstimo, muitas delas com opção de compra, no que é um sinal que os clubes estão a adiar o pagamento, talvez na esperança de daqui por uns meses terem mais dinheiro.

Os grandes negócios, considerando aqui um grande negócio acima dos 30 milhões de euros, contam-se pelos dedos das mãos: houve apenas seis e cinco deles meteram clubes ingleses.

A maior transferência, no entanto, aconteceu em Itália: a Juventus pagou 81,6 milhões de euros por Vlahovic, vindo da Fiorentina. Foi a terceira maior transferência da história num mercado de inverno apenas atrás de Philippe Coutinho (do Liverpool para o Barcelona por 135 milhões) e de Virgil Van Dijk (do Southampton para o Liverpool por 84 milhões).

A segunda maior, aconteceu em Espanha, onde o Barcelona pagou 55 milhões pela contratação do internacional Ferran Torres, ao Man. City.

A partir daqui só deu Inglaterra: Luis Díaz, Bruno Guimarães, Chris Wood, Lucas Digne e até Vitaly Mikolenko mudaram-se para clubes da Liga Inglesa.

As dez maiores transferências de inverno:

1. Dusan Vlahovic, Juventus (Fiorentina), 81,6 MILHÕES

2. Ferran Torres, Barcelona (Man. City), 55 MILHÕES

3. Luis Díaz, Liverpool (FC Porto), 45 MILHÕES

4. Bruno Guimarães, Newcastle (Lyon), 42 MILHÕES

5. Chris Wood, Newcastle (Burnley), 30 MILHÕES

6. Lucas Digne, Aston Villa (Everton), 30 MILHÕES

7. Vitaly Mikolenko, Everton (Dínamo Kiev), 23 MILHÕES

8. Yuri Alberto, Zenit (Internacional), 20 MILHÕES

9. Rodrigo Bentancur, Tottenham (Juventus), 19 MILHÕES

10. Julian Álvarez, Man. City (River Plate), 17 MILHÕES

Há, definitivamente, um novo rico no futebol mundial. É o Newcastle, que teve o primeiro mercado de transferências desde que foi comprado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tendo sido, muito naturalmente, o clube que mais dinheiro gastou.

O Newcastle fez cinco contratações (uma por empréstimo, do lateral Matt Targett) e gastou 102 milhões de euros. Bruno Guimarães custou 42 milhões, Chris Wood 30 milhões, Trippier 15 milhões e o central Dan Burn também 15 milhões de euros.

Muito próximo do Newcastle ficou a Juventus, que gastou 97,7 milhões em três jogadores: Vlahovic custou 81,6 milhões, Zakaria 8,6 milhões e Federico Gatti 7,5 milhões.

A partir daqui há um grande fosso para os outros clubes que mais dinheiro gastaram neste mercado. Em terceiro lugar surge o Barcelona, que gastou 55 milhões com Ferran Torres, em quarto o Everton que gastou quase 50 milhões em Dele Alli, Mykolenko e Nathan Person e em quinto o Liverpool, que gastou 45 milhões de euros com Luis Díaz.

Clubes que mais dinheiro gastaram:

1. Newcastle, 102 MILHÕES

2. Juventus, 97.7 MILHÕES

3. Barcelona, 55 MILHÕES

4. Everton, 49.5 MILHÕES

5. Liverpool, 45 MILHÕES

6. Aston Villa, 30 MILHÕES

7. Tottenham, 29 MILHÕES

8. Fiorentina, 28 MILHÕES

9. Zenit, 27 MILHÕES

10. Watford, 24 MILHÕES

Nesta lista aparece um clube português no top-3: o FC Porto, com a venda de Luis Díaz ao Liverpool, mais Tecatito Corona e o empréstimo de Sérgio Oliveira, arrecadou 49 milhões de euros e surge no terceiro lugar entre os emblemas que mais dinheiro ganharam.

A lista é liderada pela Fiorentina, graças à venda de Dusan Vlahovic para a Juventus. Em segundo lugar surge o Man. City, que fez 55 milhões só com a venda de Ferran Torres ao Barcelona.

O Lyon surge no quarto posto com 42 milhões de euros de encaixe, também só com um negócio, na circunstância a venda de Bruno Guimarães para o Newcastle.

Clubes que mais dinheiro ganharam:

1. Fiorentina, 81.6 MILHÕES

2. Man. City, 55 MILHÕES

3. FC Porto, 49 MILHÕES

4. Lyon, 42 MILHÕES

5. Burnley, 30 MILHÕES

5. Everton, 30 MILHÕES

7. Juventus, 29 MILHÕES

8. Internacional, 28 MILHÕES

9. Dínamo Kiev, 24.7 MILHÕES

10. Basileia, 21.8 MILHÕES

Não é propriamente uma novidade, é só mais do mesmo: à semelhança do que acontece em quase todos os mercados, Inglaterra foi a Liga que mais dinheiro gastou em contratações. Desta vez, porém, a diferença para o segundo é... do dobro.

Inglaterra pagou 347,4 milhões, sendo que o Newcastle liderou a lista de maiores gastadores com 102 milhões. O Everton gastou quase 50 milhões, o Liverpool gastou 45 milhõees, o Aston Villa gastou 30 milhões, o Tottenham 29 milhões e o Watford pagou 24 milhões.

Itália surge no segundo lugar desta lista, com gastos de 174 milhões, dos quais 81.6 foram à conta da contratação de Vlahovic por parte da Juventus. A Vecchia Signora pagou, aliás, 97,7 milhões de euros em contratações, o que é mais do dobro de todas as outras equipas italianas. O segundo clube mais gastador, aliás, foi a Fiorentina, com 28 milhões.

Portugal gastou 17,5 milhões de euros neste mercado, o que coloca a Liga Portuguesa no oitavo lugar entre as mais gastadoras, atrás até da Rússia e da Ucrânia.

Países que mais dinheiro gastaram:

1. Inglaterra, 347.4 MILHÕES

2. Itália, 174.8 MILHÕES

3. Espanha, 75.3 MILHÕES

4. Rússia, 73.4 MILHÕES

5. França, 66.1 MILHÕES

6. Alemanha, 61.6 MILHÕES

7. Ucrânia, 18.9 MILHÕES

8. Portugal, 17.5 MILHÕES

Portugal volta a ter um lugar de destaque na lista das Ligas que mais dinheiro ganharam com o mercado de janeiro. O campeonato nacional arrecadou 79,4 milhões de euros, dos quais 49 milhões deveram-se apenas ao FC Porto.

Para além da SAD portista, destaque para o Sp. Braga, com ganhos de 9 milhões, para o V. Guimarães (7,6 milhões), para o Moreirense (5,2 milhões) e para o Estoril (3,5 milhões).

A Liga Portuguesa ocupa a quarta posição das que mais receitas tiveram, só atrás de Inglaterra (133,6 milhões), da Itália (127,4 milhões) e da França (99,1 milhões).

A Liga Inglesa foi liderada pelo Man. City, que arrecadou 55 milhões, pelo Everton e pelo Burnley, ambos 30 milhões. Já em Itália lidera a Fiorentina, com receitas de 81,6 milhões, seguida da Juventus, que fez 29 milhões. Já em França mandou o Lyon (42 milhões), seguido pelo Lille (21 milhões de receitas).

Países que mais dinheiro ganharam:

1. Inglaterra, 133.6 MILHÕES

2. Itália, 127.4 MILHÕES

3. França, 99.1 MILHÕES

4. Portugal, 79.4.4 MILHÕES

5. Alemanha, 52.5 MILHÕES

6. Holanda, 27.8 MILHÕES

7. Ucrânia, 25.6 MILHÕES

8. Rússia, 23.3 MILHÕES

9. Espanha, 17.9 MILHÕES

Num olhar mais detalhado para o que aconteceu em Portugal, salta à vista a inoperância do Benfica. A SAD encarnada não contratou ninguém, inscrevendo apenas Yony González, que voltou de empréstimo ao Ceará e nem sequer deve ficar no plantel.

A incapacidade do Benfica foi tão grande, aliás, que mesmo no capítulo das saídas só conseguiu colocar Ferro no Hadjuk Split, sabendo-se que Nélson Veríssimo queria encurtar o plantel.

O FC Porto foi o clube grande que mais se movimentou no mercado, fazendo três contratações: Galeno, Ruben Semedo e Stephen Eustáquio. A SAD portista ainda inscreveu Fernando Andrade e só não fez mais porque acabou por não registar na Liga o regresso de Saravia.

A má notícia para Sérgio Conceição é que também no plano das saídas houve muitas mexidas: Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona são baixas de vulto no plantel, às quais se soma ainda Nanu.

Já o Sporting foi mais comedido e mexeu apenas no ataque: chegaram Edwards e Slimani, saíram Tiago Tomás, Jovane e Geny Catamo. Todos por empréstimo, curiosamente.

Refira-se, por fim, que o Arouca, o Portimonense e o Famalicão foram os clubes que mais reforçaram o plantel, tento todos contratados seis jogadores, muito próximos dos cinco reforços do P. Ferreira. Marítimo, Boavista e Belenenses não contratam ninguém, por outro lado.

No capítulo das saídas, o Arouca volta a dominar, com sete transferências. O V. Guimarães viu saírem cinco jogadores do plantel, enquanto FC Porto, Gil Vicente e Santa Clara perderam quatro atletas do grupo. O Famalicão foi a única equipa que não teve baixas no plantel.