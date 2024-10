Rafael Leão está entre os jogadores que mais desvalorizaram desde o verão.

Segundo a plataforma Transfermarkt, o valor de mercado do internacional português caiu de 90 para 75 milhões de euros, exatamente como aconteceu com Julián Álvarez, que trocou o Manchester City pelo Atlético de Madrid. Ambos surgem no pódio desta lista.

Também Matheus Nunes surge à porta do top-10, fruto de uma desvalorização de dez milhões de euros.

Percorra a galeria associada e confira os 25 jogadores que mais desvalorizaram desde julho, graças ao desempenho no arranque da nova temporada