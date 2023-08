Carlo Ancelotti realizou esta sexta-feira a sua primeira conferência de imprensa de antevisão a um jogo de La Liga 2023/24 e foi questionado sobre a lesão de Courtois e os rumores de uma possível contratação para a baliza, o que poderia afastar Lunin da titularidade.

O treinador italiano garante que confia no guarda-redes ucraniano, mas também não excluiu a possibilidade de contratar um substituto para o belga.

No entanto, ao ser questionado sobre as qualidades desejadas para este novo guarda-redes, Carlo Ancelotti respondeu com boa disposição: «Quero que defenda com as mãos. Gosto de guarda-redes que são bons com as mãos.»