Se há uma semana o triunfo da equipa de andebol do Sporting sobre o Dínamo Bucareste foi digno de «Champions», então a reviravolta na Alemanha, diante do Füchse Berlim (31-32), foi de outro mundo. O resultado conseguido na noite desta terça-feira, na fortaleza do detentor da Liga Europeia, permite aos comandados de Ricardo Costa subir à liderança do Grupo IV do Main Round, com seis pontos.

Ao intervalo, os anfitriões venciam, confortavelmente, por 19-13. Contudo, no segundo tempo, o leão vestiu o «fato de gala» e instalou, paulatinamente, preocupação na fortaleza do Berlim.

O guardião Leonel Maciel, de 35 anos, foi um autêntico muro – com sete defesas – galvanizando a recuperação leonina, também patrocinada por nova noite inspirada de Martim Costa, que somou 12 golos em 17 remates.

Num final de parada e resposta, o melhor que o Füchse conseguiu foi igualar, a 29 golos. Todavia, entre descontos de tempo, a turma de Ricardo Costa delineou jogadas perfeitas para salvaguardar a frente do marcador e, do outro lado, frustrar as derradeiras investidas dos alemães, até esta noite líderes do grupo.

Ora reveja o último lance deste encontro:

Assim, o Sporting está no primeiro lugar, em igualdade com o Berlim, e com mais quatro pontos em relação aos romenos do D. Bucareste e do Constanta. De lembrar que o líder de cada grupo segue diretamente para os «quartos» da prova. Por sua vez, os segundos e terceiros classificados disputarão o play-off.

Na próxima terça-feira, às 19h45, o Sporting recebe os alemães. Antes, na tarde de sábado, o líder da Liga visita o FC Gaia.