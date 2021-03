«As memórias do que vivi aqui vão ficar bem guardadas no meu coração. Foi o FC Porto que me permitiu ser o que sou hoje».

A partir desta quinta-feira, uma das frases marcantes ditas por Alfredo Quintana, acompanhada com a sua assinatura e o seu rosto, passa a estar inscrita no interior do Dragão Arena, o pavilhão para as modalidades do FC Porto, junto ao Estádio do Dragão.

O clube azul e branco publicou esta tarde uma fotografia a dar conta da iniciativa, que se torna mais uma forma de homenagear e imortalizar o malogrado guarda-redes, que faleceu no final de fevereiro, após ter sido vítima de paragem cardiorrespiratória.

O luso-cubano, que completaria este sábado 33 anos de vida, cumpria a sua 11.ª temporada em Portugal e no FC Porto.

Nos últimos anos, foi ainda uma das figuras maiores da seleção nacional.