Marítimo e ABC Braga começaram hoje com derrotas a ronda única de qualificação para a Liga Europeia de andebol, ao perderem fora com os dinamarqueses do Skanderborg (38-25) e os espanhóis do Bidasoa Irun (35-26), respetivamente.

Os madeirenses nunca estiveram em vantagem no encontro disputado em Aarhus, tendo chegado ao intervalo a perder por 22-12, enquanto os minhotos ainda se adiantaram logo a abrir no País Basco, mas fecharam a primeira parte com um parcial negativo de 16-11.

ABC e Marítimo vão receber o Bidasoa Irun e o Skanderborg em 06 e 07 de setembro, precisando de inverter as respetivas desvantagens para rumarem à fase de grupos da Liga Europeia, que contou com os minhotos em 2023/24, mas nunca teve os insulares.

Isentos da qualificação, FC Porto e Benfica já têm presença garantida na próxima fase da segunda prova continental de cubes, que foi conquistada pelos ‘encarnados’ em 2021/22.