O FC Porto deslocou-se até ao reduto do ABC e venceu por 35-25, num jogo em atraso da jornada inaugural do campeonato nacional de andebol.

Num jogo em que Vasco Costa esteve em destaque, ao ser o melhor marcador do encontro com sete golos, os azuis e brancos conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de 11 golos. A diferença entre as duas equipas não trouxe, por isso, grandes alterações para o decorrer da segunda parte e o FC Porto carimbou a segunda vitória em dois jogos na competição.

Com este resultado, soma agora os mesmos seis pontos de Sporting, Artística de Avanca e Águas Santas, sendo que este sábado recebe o Belenenses para a terceira jornada.