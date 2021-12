O FC Porto conseguiu ter uma das melhores vitórias dos últimos anos no andebol, ao derrotar na noite desta quinta-feira o VIVE Kielce, da Polónia, no Dragão Arena.



Os dragões venceram por 29-27 e continuam, assim, na luta pelo apuramento no Grupo B da Liga dos Campeões. A equipa de Magnus Andersson está no sétimo lugar e tem sete pontos. Faltam quatro jornadas para acabar e só os seis primeiros se qualificam.



Pedro Cruz, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto, mas o herói voltou a ser outro. Alfredo Quintana, saudoso e omnipresente, voltou a ser lembrado dentro e fora do pavilhão.



Durante a tarde, aliás, alguns elementos do Kielce fizeram questão de visitá-lo na sua última morada, no Cemitério de Matosinhos. Um dos visitantes foi Talant Dujshebaev, atual treinador do Kielce e um dos melhores andebolistas de todos os tempos.



Veja na galeria associada essa visita dos elementos do Kielce.