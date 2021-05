A equipa de andebol do FC Porto garantiu este sábado a conquista do campeonato nacional, apenas com vitórias, e Alfredo Quintana não foi, naturalmente, esquecido no momento da celebração.

Raquel Ferreira, esposa do guarda-redes que faleceu em fevereiro de 2021, esteve no Dragão Arena para entregar o troféu aos novos campeões nacionais.



Depois, a equipa juntou-se para assistir a um vídeo sobre Alfredo Quintana, com um gesto único a homenagear o antigo guardião portista.



Quintana, saliente-se, fez parte desta conquista, pois disputou 18 jogos no Andebol 1 antes de perder a vida, de forma trágica, aos 32 anos.



Veja os vídeos: