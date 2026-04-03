Taça de andebol: reviravolta tardia lança Benfica para as meias-finais
Póvoa esteve a vencer na Luz, mas Benfica agendou duelo com o Águas Santas
O Benfica sofreu para eliminar o Póvoa nos “quartos” da Taça de Portugal, vencendo por 35-34 (20-18 e 15-16). Na noite desta quinta-feira, as águias até entraram melhor, mas a reação dos poveiros na etapa complementar manteve o desfecho incerto, até porque os visitantes venciam por três golos a cinco minutos da buzina.
Num final frenético, os comandados de Jota González aplicaram a reviravolta. Enquanto Miguel Sánchez marcou nove golos para o Benfica, Rúben Ledi foi o mais inconformado no Póvoa, com oito golos.
Assim, o Benfica vai defrontar o Águas Santas nas meias-finais. A primeira mão joga-se na Maia a 15 de abril (21h) e o “round” decisivo está agendando para a Luz, a 18 de abril.
Na luta pelo acesso à final da Taça está também o Sporting, que visita o Marítimo a 15 de abril (20h) e recebe os madeirenses a 18 de abril (21h).
O Sporting é o detentor da Taça de Portugal, prova que conquistou em 2022, 2023, 2024 e 2025. Por isso, os leões são recordistas no palmarés, com 19 conquistas, seguidos por ABC (12), FC Porto (nove) e Benfica (seis). As águias não conquistam a Taça desde 2018, enquanto o Águas Santas apenas o conseguiu em 2002.
