A equipa feminina de andebol do Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal, depois de vencer o Madeira SAD, por 27-19. Nesta final, que decorreu em Matosinhos, as «águias» conquistaram a nona «prova rainha» da modalidade, sucedendo ao Madeira SAD, que era o detentor do troféu.

Na primeira parte o equilíbrio fazia-se notar, com o Benfica a ir para intervalo a vencer por 13-12. No segundo tempo, as encarnadas conseguiram assegurar uma boa vantagem e venceram a partida por 27-19.

No que toca a número individuais, Constança Sequeira (seis) e Alexandra Shunu (cinco) foram as melhores marcadoras do Benfica. Do lado do Madeira SAD, Joana Garcês foi o destaque, com cinco golos.

O Benfica, que é tetracampeão nacional, conquista assim a «dobradinha», garantindo o nono triunfo na Taça de Portugal. O Madeira SAD é o maior vencedor da competição, com 20 troféus.