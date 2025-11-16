O Madeira SAD confirmou este domingo, no Funchal, a passagem aos oitavos de final da Taça Europeia feminina de andebol, ao vencer de forma clara o KHF Istogu, do Kosovo, por 34-20, na segunda mão da terceira ronda da competição.

Depois do expressivo 40-17 alcançado no encontro da primeira mão, a equipa orientada por Sandra Fernandes entrou em campo com a eliminatória praticamente decidida, mas mostrou desde cedo que queria voltar a assumir o controlo total das operações.

Apesar de terem começado a perder, o único momento em que estiveram em desvantagem, as madeirenses responderam rapidamente e aos 13 minutos já venciam por 10-3. Seguras defensivamente e muito eficazes no ataque, ampliaram a diferença para 17-6 aos 22 minutos, atingindo o intervalo com um confortável 20-8.

A segunda parte começou como terminou a primeira: dois golos consecutivos elevaram a vantagem para 22-8, a maior da partida até então. Seguiu-se um período de maior equilíbrio, com golos alternados, mas a superioridade insular voltou a vincar-se na reta final, chegando aos 15 golos de diferença (31-16), antes de fixar o triunfo nos 34-20.

Catarina Ascenção destacou-se com nove golos, seguida de Maren Marki (seis) e Marilene Domingos (cinco). Do lado kosovar, brilhou Susana Ujkic, autora de 10 golos em 10 remates, responsável por metade da produção ofensiva do Istogu.