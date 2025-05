Na consagração como bicampeão nacional, o Sporting recebeu e venceu o FC Porto, por 39-36. Na tarde deste sábado, no João Rocha, os comandados de Ricardo Costa operaram a reviravolta na segunda parte, após a desvantagem ao intervalo (18-21).

A etapa complementar contou com uma postura dominadora por parte dos leões, entre exclusões nos portistas (21-15).

Destaque neste clássico para a prestação do guardião Mohamed Aly, do Sporting. Também nos bicampeões, Francisco Costa (sete golos) e Martim Costa (seis golos) estiveram em evidência. Entre os dragões, Gunnarsson, com seis golos, foi o mais inconformado.

#AndebolSCP | ⏹️ Os 𝐁𝐈𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎̃𝐄𝐒 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐈𝐒 vencem o clássico na última jornada do Campeonato Nacional 🤩

🟢 39-36 🔵// #SCPFCP pic.twitter.com/S9h0gI5Ijc — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) May 31, 2025

No outro duelo desta derradeira jornada do campeonato, o Benfica venceu na receção ao Marítimo, por 38-28 (22-12 e 16-16).

Assim, o Sporting terminou no topo do grupo, com 50 pontos, cinco de vantagem sobre o FC Porto (2.º). Por sua vez, o Benfica terminou no terceiro posto, com 40 pontos, sete de diferença para o Marítimo (4.º).

Para encerrar a época, o Sporting – que esta época conquistou Supertaça e Liga, além de atingir os “quartos” da Champions – vai procurar conquistar, pela quarta vez consecutiva, a Taça de Portugal. A final em Santo Tirso, frente ao FC Porto, está agendada para a tarde de sábado (17h).

Os dragões não vencem a prova desde 2021 e ambicionam o décimo troféu. Por sua vez, o Sporting – que detém o recorde – aponta à 19.ª conquista.