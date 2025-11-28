Filipe Monteiro, central de 21 anos, renovou o vínculo com o andebol do Sporting. O jogador, recorde-se, foi contratado ao ABC no início da presente temporada. Pelos leões, Monteiro leva 25 golos em 20 jogos

«É um orgulho renovar com o Sporting CP. Sentia que tinha capacidades para ajudar a equipa e merecer um voto de confiança, mas não estava à espera que fosse tão cedo. As coisas têm corrido bem, tenho conseguido ajudar a equipa e penso que foi por isso que quiseram renovar comigo», começou por referir, citado pelos canais de comunicação do clube.

Foi já com as cores do Sporting que Filipe Monteiro foi chamado pela primeira vez à Seleção A. O central fez parte dos convocados para o duplo compromisso frente ao Egito, em outubro, a contar para o Torneio Internacional Terras do Demo.

O jogador quis ainda deixar uma mensagem aos adeptos. «Quero agradecer a todos os Sportinguistas. Fui muito bem recebido, recebo várias mensagens, nos jogos estão sempre a apoiar-nos e, no final do jogo, apoiam-nos nas derrotas e nas vitórias. Nota-se que gostam de nós e nós também gostamos deles», concluiu.

Filipe Monteiro continua ao serviço dos Leões do #AndebolSCP 🤾 pic.twitter.com/owmaHwpKz0 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) November 28, 2025



