Andebol: Sporting triunfa e continua líder, Benfica também vence
Leões continuam apenas com vitórias no campeonato
Leões continuam apenas com vitórias no campeonato
O Sporting venceu de forma convincente o Gaia por 45-28. Com este triunfo, em jogo com mais de 70 golos, os leões mantêm-se líderes da Liga de andebol. O Benfica, por sua vez, teve uma vitória sofrida e continua na perseguição ao Sporting.
Os campeões nacionais comprovaram o favoritismo em campo. Martim Costa e Orri Thorkelsson, ambos com sete golos, foram os melhores marcadores dos leões. Ainda assim não superaram Rodrigo Esteves, do Gaia, que foi o melhor marcador do encontro com nove tentos certeiros.
Com este triunfo, o Sporting mantém-se líder e apenas com vitórias na competição. São já 21 pontos em sete jogos. O Gaia, por sua vez, está em 11.º, com sete pontos.
O Benfica precisou de sofrer, mas venceu o Águas Santas por quatro golos (26-22). Mikita Vailupau foi o melhor marcador das águias, com sete golos na partida. Do lado do Águas Santas, Pedro Portela foi o mais inconformado, com cinco tentos certeiros.
Com este triunfo, o Benfica é terceiro, com 19 pontos. O Águas Santas, por sua vez, é quarto com 15 pontos.
Outros resultados:
Belenenses 27-30 Póvoa AC
ABC 28-27 V. Guimarães