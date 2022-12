Está marcado para este sábado um Barcelona-Sporting em Málaga, partida que vale o apuramento para a final da primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol (18 horas).

Mas dentro do próprio clube espanhol, bicampeão europeu em título, há um outro desafio que já vale apostas numa rivalidade em bom português.

Luís Frade e Thiagus Petrus, internacionais por Portugal e Brasil, respetivamente, foram os jogadores escolhidos para falar aos jornalistas na antevisão à partida do Barcelona com os leões, e admitiram que o cenário (provável) de um encontro entre as duas seleções no Mundial que se disputa em janeiro já começou a ser discutido no balneário.

«Já lhe disse que vamos ganhar e que ele me vai pagar o jantar se ganharmos. Apostamos sempre. Temos de espicaçar e brincar uns com os outros», atirou um sorridente Petrus.

«Também já falei com o Gilberto [Duarte], e ainda ontem com o [Alexandre] Cavalcanti. E avisei todos: preparem-se que vamos atropelar Portugal!», continuou aquele que é considerado por muitos como o melhor defensor do andebol mundial.

E tu ficas-te, Frade?

«O que é eu lhe vou dizer? Depois ainda ganha…», atirou o português, apanhado desprevenido.

«Mas se Portugal ganhar, sou eu que pago», continuou o brasileiro, que deixou muitos elogios à seleção e ao campeonato português.

«O andebol em Portugal evoluiu muito. Eu acompanho bastante, e agora com mais jogadores brasileiros a jogar lá, vejo alguns jogos com o Luís. Principalmente, o FC Porto, Sporting e Benfica elevaram o nível e fizeram as outras equipas crescer também», disse.

Já sobre a seleção portuguesa, que pode defrontar na segunda fase do Mundial, caso as duas equipas se apurem nos respetivos grupos, Petrus aponta mesmo os «Heróis do Mar» ao topo num futuro próximo.

«Nos jogos com a França, Portugal ganhou dois em três. E se ganhas a França, podes ganhar a qualquer equipa. Só é preciso um pouco mais de consistência, mas vejo-os com capacidade para ganhar um título ou, pelo menos, chegar às meias-finais de uma grande competição», aponta.