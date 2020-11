As federações de andebol, basquetebol, patinagem (hóquei em patins), voleibol e futebol (devido ao futsal) comunicaram, esta terça-feira, a intenção de reagendar os jogos do próximo fim-de-semana, devido às restrições anunciadas pelo Governo, associadas à pandemia da covid-19.

«As federações e os seus clubes, cientes das suas responsabilidades, estão a fazer todos os esforços para alterar a calendarização da sua atividade desportiva agendada para os 121 concelhos, no sentido de acomodar a realização dos jogos e recalendarizar os restantes, para que todos se disputem nos períodos em que não se verifiquem restrições legais à circulação, seguindo assim as orientações das autoridades», refere a nota conjunta divulgada ao final desta tarde.

Na segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol já tinha decidido o reagendamento dos jogos previstos para as provas de futebol por si organizadas, a 14 e 15 de novembro, para as 11 horas desses dias.

Das medidas que entraram em vigor na segunda-feira, consta o recolher obrigatório no fim de semana, a partir das 13 horas, nos 121 concelhos de maior risco de contágio. Estes municípios abrangem cerca de 70 por cento da população residente.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha confirmado a continuidade das competições. «Os jogos profissionais, ou equiparados, podem acontecer, porque são atividades profissionais e, portanto, enquadrados no âmbito das atividades profissionais que podem existir», afirmou, à Antena 1.

No caso do andebol, a Federação, à exceção do principal campeonato masculino, já comunicou o adiamento e alteração de datas das outras provas seniores para fins de semana posteriores.