O Benfica venceu neste domingo a Liga Europeia de andebol, ao derrotar o Magdeburgo no prolongamento. Alexis Borges marcou o golo no último segundo que levou o jogo para o tempo-extra, e confessou na zona mista ter-se lembrado de um lance semelhante que falhou contra o Sporting e que impediu o Benfica de passar para o segundo lugar do campeonato.

É incrível. É tão bom quando se ganha. A sensação é inacreditável. Acreditámos, sabíamos que seria difícil porque o Magdeburgo é uma grande equipa. Vão ser campeões do melhor campeonato do mundo. Acreditamos em todos os segundos do jogo e último segundo, conseguimos empatar na garra. Os adeptos foram muito importantes porque se tornaram mais um em campo.

[sobre o golo no último segundo que levou o jogo para prolongamento]

«Sinceramente, fez-me pensar no jogo com o Sporting. Nesse jogo também tínhamos dois ou três segundos, podíamos passar para a frente, a bola veio parar-me à mão e não consegui. Hoje pensei: “esta tem mesmo de entrar”. Entrou, fomos para prolongamento e depois foi discutir o jogo até ao fim.»