O Benfica anunciou este sábado a contratação de Alejandro Barbeito para a equipa masculina de andebol do Benfica.

«Alejandro Barbeito é o mais recente reforço da equipa masculina de andebol do Sport Lisboa e Benfica. O central espanhol, de 23 anos, assinou contrato válido até 2028», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Barcelona desde os 14 anos, o espanhol mudou-se para o Chartres (França) em 2021/22. Nas últimas três temporadas vestiu a camisola do US Créteil.

«Para mim, assinar pelo Benfica por estas 3 épocas representa um grande orgulho, uma grande satisfação por poder representar as cores do Benfica e também fazer parte desta grande história que o clube tem», partilhou o central aos canais oficiais das águias.