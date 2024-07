Aldo Pagliotta, pivô espanhol, é o novo jogador do andebol do Benfica e assinou contrato até 2026, informaram, esta quinta-feira, as águias.

«A equipa é muito competitiva, com grandes jogadores e um grande treinador. Sei que ganharam a Liga Europeia há pouco tempo (2022) e que têm muita vontade de lutar e de trabalhar», referiu o jovem de 17 anos à BTV.

Proveniente do Ademar León, Pagliotta garante que tem «muita vontade de conhecer os adeptos, de começar a treinar, a jogar e de desfrutar do campo com todos os outros».

Formado no clube espanhol, o pivô estreou-se a sénior na temporada passada, tendo feito um total de três jogos.