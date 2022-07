O Benfica foi convidado para o mundial de clubes de andebol, anunciou o clube da Luz.

De acordo com as águias, a equipa recebeu um «Wild Card» para participar na Super Globe, depois de ter conquistado a Liga Europeia da EHF frente ao Magdeburgo. A Federação Internacional de Andebol atribuiu dois convites, um ao Benfica, outro ao Kielce, que esteve na final four da Champions de andebol.

Nesta Super Globe, equivalente ao mundial de clubes no andebol, participam 12 equipas. O atual detentor do troféu, o campeão europeu, o vencedor do torneio de qualificação da Federação Árabe de Andebol e um representante de cada continente (a América é dividida entre Norte e Caribe e ainda Central e Sul). O torneio tem lugar na Arábia Saudita, país que coloca também duas equipas no torneio que decorrerá entre 17 e 23 de outubro.

O Benfica é o primeiro clube português a participar.