Esta quarta-feira, o Benfica venceu o Kadetten, por 39-32, e assegurou a presença na Ronda Principal da Liga Europeia de andebol.

Com uma entrada forte, as águias chegaram ao intervalo a vencer por quatro golos. Na segunda parte a diferença chegou a estar por 10 e as águias não deram hipótese ao coletivo suíço.

Face a este resultado, e com um jogo a faltar para o final da fase de grupos, o Benfica garantiu o primeiro lugar, com 10 pontos e apenas vitórias.

Por outro lado, o FC Porto perdeu em casa do Melsungen, por 32-27, mas também garantiu a presença na próxima fase.

A uma jornada do final da fase de grupos, os dragões beneficiaram de um empate entre o Vardar 1961 e o Valur e já não vêem fugir o segundo lugar.

Relativamente à classificação, os alemães do Melsungen estão em primeiro, com 10 pontos. O FC Porto está em segundo, com cinco, e em terceiro segue o Vardar 1961, que perde com os dragões no confronto direto.

De referir que na ronda principal, as 16 equipas que se apurarem vão ser divididas em quatro grupos. Os primeiros quatro classificados seguem para os quartos de final. Os segundo e terceiros lugares jogam entre si num play-off e definem os restantes quatro apurados para a fase seguinte.