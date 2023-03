Benfica e Sporting foram hoje derrotados na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol

Os encarnados comprometeram a revalidação do título depois de sofrerem uma derrota pesada na receção aos alemães do Flensburg-Handewitt, por 36-29.

O ponta esquerdo dinamarquês Emil Jakobsen, da formação germânica, apontou nove golos, oito dos quais na primeira parte, que o tornaram no melhor marcador da partida, com o impressionante registo de 100% de eficácia. Leandro Semedo foi o melhor dos benfiquistas, com cinco.

Por sua vez, o Sporting tem mais em aberto a possibilidade de seguir em frente, após perder esta noite no País Basco, frente ao Bidasoa, por 30-27.

Os irmãos Francisco e Martim Costa foram os melhores marcadores da equipa, com oito e sete golos, respetivamente.