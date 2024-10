O Benfica entrou esta terça-feira a vencer na Liga Europeia de andebol, com uma vitória fora na Suíça frente ao Kadetten Schaffhausen, por 26-25, na primeira jornada da fase de grupos da competição.

As águias tiveram uma boa primeira parte, que fecharam com uma vantagem de três golos (15-12), e, apesar da boa resposta dos anfitriões no segundo tempo (11-13), a formação lusa conseguiu arrecadar os dois pontos mesmo na reta final do desafio.

O benfiquista Bélone Moreira, com oito golos, foi a grande figura do encontro, seguido de perto pelo companheiro Alexis Borges, com sete tentos.

Do lado dos anfitriões, foi o islandês Rikhardsson que esteve em destaque, com seis golos.

Para já, os encarnados lideram o Grupo C, aguardando o desfecho do encontro entre os eslovacos do Tatran Presov e os franceses do Limoges, que também jogam hoje para a primeira ronda.