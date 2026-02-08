O Benfica respondeu, na tarde deste domingo, ao comunicado publicado pelo Artística de Avanca horas antes. As águias foram acusadas de forçar uma vitória administrativa nos “16-avos” na Taça de Portugal. Além disso, o Avanca garantiu que a delegada ao jogo e a equipa de arbitragem concluíram estarem reunidas as condições de segurança para a eliminatória ser disputada no Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, no sábado.

Na versão do Benfica, «a delegada do jogo, em conjunto com a equipa de arbitragem, voltou a considerar que o pavilhão não apresentava condições» quanto ao piso, o que conduziu à vitória administrativa prevista no regulamento da Federação de Andebol de Portugal.

«O Sport Lisboa e Benfica não pode, por isso, pactuar com acusações falsas e despropositadas, (…) relembrando que não é a primeira vez que o pavilhão não apresenta condições para a realização de jogos oficiais, independentemente das questões meteorológicas. (…) O Sport Lisboa e Benfica estranha e repudia este tom difamatório, retirando as devidas ilações da publicação deste domingo», lê-se.

Face à decisão da federação, o Benfica vai medir forças com o Carvalhos – emblema da segunda divisão – nos “oitavos” da Taça. Nos “quartos” já estão Sporting, Póvoa, Águas Santas, Belenenses, Marítimo e Vitória de Guimarães. O Benfica não conquista a Taça desde 2018.