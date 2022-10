O Benfica perdeu esta quinta-feira ante o Al Ahly por 29-28, falhando a qualificação para as meias-finais do Mundial de clubes de andebol, prova denominada como IHF Super Globe.

Num final de jogo emocionante, o herói do jogo acabou por ser o guarda-redes do Al Ahly, Abd Elrahman Sayed, que defendeu o último ataque do Benfica em cima do minuto 60, evitando o 29-29, empate que bastaria aos encarnados para continuarem na disputa do título.

No pavilhão Ministry of Sports, em Dammam, Arábia Saudita, o Benfica entrou a marcar e esteve sempre em vantagem no jogo até aos 25 minutos. Por essa altura, já perto do intervalo, os egípcios conseguiram passar para a frente, com o 12-11 no marcador. Porém, o Benfica virou em poucos para o 12-13 registado ao intervalo, num grande final de primeira parte: Belone Moreira e Petar Djordjic marcaram e, no último lance antes do descanso, Sergey Hernández evitou o empate ao defender um livre de sete metros.

Num jogo marcado por muitas exclusões para o Benfica – dez no total, oito delas na primeira meia hora – o Al Ahly conseguiu o 13-13 logo após o início da segunda parte. Porém, o Benfica reassumiu o comando do marcador e conseguiu, por duas vezes, estar em vantagem de três golos (14-17 e 16-19), diferença máxima que já tinha conseguido por três vezes no primeiro tempo.

As grandes contrariedades para o Benfica surgiram dentro dos últimos 20 minutos. O Al Ahly reduziu para 18-19 e, logo a seguir, Alexis Borges sofreu a terceira exclusão e saiu de cena (42m).

Aos 52 minutos, o Al Ahly virou o jogo a seu favor pela segunda vez com o 25-24 e, pouco depois, já com 25-25, Ole Rahmel viu o cartão vermelho direto após uma falta sobre um adversário, com a dupla de arbitragem a entender que houve motivo para a ação disciplinar.

Até ao último minuto, o Benfica respondeu por três vezes à vantagem do Al Ahly, com o 26-26, 27-27 e 28-28, mas os 40 segundos finais foram decisivos. A equipa egípcia marcou o 29.º golo e, depois, no último ataque, as águias não conseguiram responder para o resultado mínimo que valia a qualificação.

Petar Djordjic, com nove golos, foi o melhor marcador do Benfica e também do jogo. Omar Khaled Hassan, com oito, foi o melhor marcador da equipa egípcia.

O que se segue

Com a derrota e consequente afastamento das meias-finais, o Benfica aguarda agora, para o início do apuramento do quinto ao oitavo lugar no sábado, o segundo classificado do grupo A. Este vai sair do jogo desta quinta-feira entre os alemães do SC Magdeburg e os sauditas do Al Khaleej.

Nas meias-finais, igualmente agendadas para sábado, o Al Ahly vai defrontar o vencedor do grupo A, que vai sair também do jogo entre o SC Magdeburg e o Al Khaleej. A outra meia-final opõe os vencedores dos grupos C e D, respetivamente os polacos do KS Kielce e os espanhóis do Barcelona.