O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação do ponta direita bielorrusso Mikita Vailupau, que assinou contrato até junho de 2026.

O jogador de 29 anos chega ao emblema encarnado após três épocas de sucesso no Veszprém, onde conquistou três campeonatos húngaros, duas Taças da Hungria e um Mundial de Clubes, marcando 436 golos em 134 jogos durante a sua passagem pelo clube.

«Vi muitos jogos do Benfica na época passada. Conheço o [treinador] Jota [González] e falei com ele antes de assinar e vir para cá. Conheço também a equipa, que quer vencer toda a gente, tem caráter e pretende ficar à frente do Sporting e do FC Porto. Estou cá para ajudar nesse sentido», disse o bielorrusso aos canais oficiais do clube.

Vailupau junta-se a uma lista de reforços para a temporada 2025/26, que inclui nomes como os espanhóis Álex Barbeito, Ismaël El-Korchi Fernández e Javi Rodríguez, o dinamarquês Kristian Olsen e o cubano Reinier Taboada.

O Benfica procura acabar com o jejum de campeonatos nacionais. As águias não vencem o título desde a temporada 2007/08.