A equipa de andebol do Benfica terminou o Mundial de Clubes no sétimo lugar, ao vencer este domingo os brasileiros do Taubaté por 32-27.

A equipa de Chema Rodríguez perdia por um golo ao intervalo, mas acabou por recuperar na segunda parte e triunfar no derradeiro jogo da IHF Superglobe, que está a decorrer em Dammam (na Arábia Saudita).

Arnaud Bingo (6 golos) foi o melhor marcador do Benfica, seguido por Ander Izquierdo, Ádám Juhász, Luciano Silva e Leandro Semedo (todos com 4).

Depois de se ter estreado na competição com uma vitória sobre os sauditas do Mudhar (27-39), o Benfica falhou a qualificação para as meias-finais diante dos egípcios do Al Ahly por apenas um golo (28-29), tendo entretanto também perdido frente aos sauditas do Al Khaleej (35-32).