Andebol: Benfica vence ABC Braga e pressiona líder Sporting
Águias sorriem fora de portas antes do regresso à Liga Europeia. Águas Santas vence, Gaia e Avanca empatam
O Benfica atingiu a terceira vitória consecutiva na Liga neste sábado, na visita ao ABC Braga: 35-30 (16-16 e 19-14). Neste duelo da 21.ª jornada da fase regular, Stiven Valencia e Mikita Vailupau – ambos com sete golos – revelaram-se decisivos. Nos minhotos, Fábio Magalhães e André José, também com sete golos, foram os mais inconformados.
Assim, o Benfica continua na vice-liderança com 55 pontos, a dois do líder Sporting, que guarda duas partidas em atraso. No calendário das águias segue-se a terceira jornada do “Main-Round” da Liga Europeia, no reduto do Vardar (Macedónia do Norte), na terça-feira (19h45).
Quanto ao ABC, o emblema bracarense é sexto classificado, com 43 pontos, a seis do top-4. Ao cabo de três derrotas consecutivas (Benfica, Marítimo e Águas Santas), os minhotos visitam o Arsenal (12.º e último) no sábado (18h).
Outros resultados
Belenenses 21-33 Águas Santas;
Gaia 28-28 Avanca.