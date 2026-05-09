O Benfica venceu o FC Porto por 32-29, em duelo da quinta e penúltima jornada da fase de campeão, e sobe ao segundo lugar.

No Pavilhão da Luz, a turma de Jota González rapidamente se superiorizou aos azuis e brancos. No primeiro tempo, os encarnados cavaram uma vantagem de três golos (18-15), que viria a ser importante.

Na segunda parte, o FC Porto, que já havia perdido na jornada anterior frente ao Sporting, no jogo que coroou os leões tricampeões nacionais de andebol, procurou responder e conseguiu equilibrar o jogo (14-14). Contudo, os três tentos de diferença conquistados pelas águias foram fundamentais para vencer e, por consequência, subir ao segundo lugar.

Na próxima e última jornada do campeonato, o Benfica defronta o tricampeão nacional Sporting, no Pavilhão João Rocha. Já o FC Porto recebe o Águas Santas.