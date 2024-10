O Benfica recebeu e venceu, esta terça-feira, os franceses do Limoges, por 37-31, e segue invicto no Grupo C da Liga Europeia de andebol.

A disputar a segunda jornada da competição, o coletivo português entrou melhor e ao intervalo já vencia por 20-16.

Destaque para Demis Grigoras (sete golos), Belone Moreira (seis), Alexis Borges (seis), Egon Hanusz (cinco) e Filip Taleski (quatro). Na baliza, Kristof Palasicz fez 16 defesas e teve 35 por cento de eficácia.

Com este resultado, o Benfica lidera o grupo com quatro pontos, à frente do Kadetten e do Limoges, que têm dois. O Presov está em último, com zero pontos.