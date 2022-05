O Benfica venceu nesta quinta-feira o Madeira SAD por 31-27, num jogo que permitiu o acerto do calendário no campeonato de andebol.

Ao intervalo o Benfica já vencia por cinco golos de diferença (15-10), segurando a vitória no segundo tempo.

O pivô sérvio Eldin Vrazalica, do Madeira SAD, foi o melhor marcador do encontro, com sete golos, enquanto o compatriota Petar Djordjic foi o melhor do lado do Benfica, com cinco.

O triunfo permite às águias igualar o Sporting no segundo lugar, ambas as equipas com 73 pontos, menos três que o líder FC Porto.