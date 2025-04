O Benfica triunfou na Madeira, na visita ao Marítimo (26-29), na 3.ª jornada da fase apuramento campeão da Liga. A etapa complementar – de 14-16 – foi quase tão equilibrada quanto a primeira parte (12-13).

Ainda que por várias vezes atrás no resultado, as águias recuperaram e encerraram o jogo com a maior diferença, de três golos.

Destaque para a prestação de Christopher Hedberg, que conseguiu cinco golos. Entre os anfitriões, Ruben Santos foi o mais inconformado, com 11 golos.

Assim, o Benfica continua no 3.º lugar, com 35 pontos, a quatro do FC Porto e a seis do líder Sporting. Na próxima ronda – a antepenúltima – as águias visitam o Sporting, a 3 de maio.

Por sua vez, o Marítimo é quarto e último deste grupo, com 29 pontos. A 4 de maio há visita ao FC Porto.