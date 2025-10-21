FC Porto e Benfica venceram os respetivos jogos da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol.

Os azuis e brancos, vice-campeões em título, levaram a melhor sobre os suíços do Kriens-Lucerna, por 44-31, num jogo em que Vasco Costa (sete golos) e Antonio Llamazares (seis golos) foram os melhores marcadores do conjunto luso. Ao intervalo, o FC Porto vencia por quatro golos e acabou por ampliar a vantagem no decorrer do segundo tempo.

Já no Pavilhão da Luz, as águias não deram hipóteses aos húngaros do Ferencvaros e venceram por 35-25, dando assim uma resposta ao desaire da primeira jornada. No Grupo E, o Benfica segue no segundo lugar, com dois pontos, e está a dois do Melsungen (Alemanha), clube com o qual perdeu por 28-26.

Na próxima ronda, o FC Porto desloca-se até ao reduto do Elverun e o Benfica mede forças com o Karlskrona, na Suécia.