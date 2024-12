Esta quarta-feira, o FC Porto bateu o Benfica, por 35-29, na 13.ª jornada do campeonato português de andebol.

A jogar em casa, no Dragão Arena, o FC Porto começou muito melhor e aos cinco minutos vencia por 6-1. No entanto, o Benfica não desistiu e chegou ao intervalo com uma diferença de apenas um golo, por 16-15.

Na segunda parte, os dragões mantiveram o poderio ofensivo e terminaram o encontro na frente.

Com este resultado, o FC Porto está em segundo lugar, com 40 pontos, a dois do líder Sporting. O Benfica está em terceiro, com 36.