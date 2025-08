O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação da guarda-redes Maddalena Cabrini para a equipa feminina de andebol. A internacional italiana deixa o Dossobuono e assina contrato com as tetracampeãs até 2026.

«Maddalena Cabrini, guarda-redes internacional italiana de 21 anos, é reforço da equipa feminina de andebol do Benfica. A guardiã, que representava os italianos do Dossobuono, fica ligada ao Clube até 2026», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos canais oficiais do clube, a jogadora de 21 anos mostrou-se pronta para vingar no Benfica: «Espero dar o máximo e aprender com a experiência que esta equipa me pode oferecer, dentro e fora do campo. Espero o melhor e que corra tudo bem».