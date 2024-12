O Madeira SAD derrotou o Benfica por 20-18 e conquistou a Supertaça feminina de andebol pela 22.ª vez na história.

Perante as detentoras do título e campeãs nacionais, a formação insular chegou ao intervalo a perder por um golo e na segunda metade acabaram por reverter o resultado. Recorde-se que na última época, o Madeira SAD perdeu o troféu precisamente para as encarnadas.

Com esta vitória, o Madeira SAD amplia ainda mais a vantagem que tem sobre o Benfica no número de Supertaças conquistadas, sendo que as águias têm apenas quatro.