Já são quatro em quatro! O Sporting voltou a derrotar o Benfica na presente temporada, desta vez por 37-28, em jogo da segunda jornada do Fase Final da liga de Andebol.

Este sábado os rivais eternos encontraram-se no Pavilhão João Rocha, depois do Sporting ter visitado e derrotado o ABC Braga, por 33-23, e o Benfica ter ido a casa do FC Porto perder, por 36-32, na primeira jornada.

A superioridade do Sporting foi visivelmente notória ao longo de todo o jogo, com os leões a fugirem no marcador a partir dos 10 minutos, sem qualquer hipótese para o Benfica. De referir que o clube da Luz esteve na frente apenas duas vezes durante a partida, no 5-4 e 6-4, mas a partir desse momento foi o domínio completo do adversário.

FILME DO JOGO

Ao intervalo a equipa da casa já vencia com uma diferença de dez pontos, estando o marcador a mostrar um 23-13. As equipas foram para o balneário, mas o rumo do jogo não mudou muito, com o Sporting a continuar por cima (e muito por cima!)

No segundo tempo, a equipa de Ricardo Costa continuou mais forte e o Benfica não conseguiu ter uma reação positiva, tendo estado mesmo a perder por 12 golos a certa altura. O Sporting foi sempre controlando o jogo ao longo dos 60 minutos, gerindo o resultado e a ter em atenção o esforço.

Apito final no Pavilhão João Rocha, com casa cheia, e o marcador mostrava um 37-28.

Com este resultado, o Sporting está em primeiro lugar, com 39 pontos, enquanto que o Benfica está em terceiro, com 31.