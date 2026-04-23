O dérbi de andebol entre Benfica e Sporting na Luz vai, afinal, jogar-se nesta sexta-feira às 19h30.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema encarnado invoca que o reagendamento da partida, que estava marcada para sábado, feriado do 25 de Abril, deveu-se a uma «imposição das autoridades» por «razões de segurança».

Recorde-se que nesse dia (sábado) o Benfica recebe o Moreirense pelas 18h00.

Antes, o jogo entre águias e leões, que vai jogar-se no Pavilhão n.º 2 da Luz, já havia tido três horas de início: 17h00, 14h00 e 12h00, sempre sábado.