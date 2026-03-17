Kristian Olsen, jogador de andebol do Benfica, fez declarações bombásticas relativamente à época de estreia nas águias. O dinamarquês de 25 anos considerou mesmo como um «desastre» este ano na Luz.

O lateral direito reforçou o Benfica no início da época, proveniente dos suecos Ystads IF. Antes tinha passado por Nordsjaelland HB e Fredericia HK, ambos da Dinamarca.

Na Suécia, Olsen viveu uma época de sonho com 65 golos marcados em apenas 12 jogos. Uma época que fez até com que o jogador, que planeava deixar o andebol para estudar veterinária, reconsiderasse a decisão.

«O ano em Ystad significou muito para mim. Recuperei a alegria de jogar e recuperei a confiança. Foi por isso que aceitei a proposta do Benfica», começou por referir em entrevista ao jornal sueco Ystads Allehanda.

Decidiu, portanto, rumar ao Benfica. Porém, a vida em Portugal não tem sido fácil. O que melhora a situação é tudo menos... a razão pela qual veio.

«Arrisquei ao assinar pelo Benfica, mas, em termos de andebol, tem sido um desastre. Por outro lado, nem tudo na vida é andebol. Lisboa é um sítio porreiro para se estar, a cidade é bonita e há muita cultura aqui. Portanto, sob esse aspeto, não me posso queixar. Mas é claro, vim para aqui para jogar andebol», atirou.

Como conta o lateral, o «pesadelo» começou na pré-época, altura em que sofreu logo uma lesão que o obrigou a perder o início de temporada. «Começámos logo a treinar no duro e, nessa altura, senti uma queixa no ombro de remate. Isso impediu-me de jogar os jogos de pré-época. Ainda assim, acabei por melhorar um pouco e estive presente na primeira jornada do campeonato», referiu.

Regressou de lesão. Mas, além de não estar a 100 por cento, teve o azar de contrair outra lesão. Desta vez, Kristian Olsen precisou mesmo de ser operado.

«Logo no primeiro treino após a estreia, desfiz o pé por completo. Pisei outra pessoa e fiz uma entorse. Pensou-se que seria uma lesão nos ligamentos e tive de parar seis semanas. Mas, quando tentei voltar a jogar, o problema persistia, não conseguia correr. O raio-X revelou que o pé tinha um osso extra, que na verdade não é necessário, e esse osso estava partido. Tive de ser operado», afirmou.

Foi preciso afastar-se novamente. Regressou à quadra, porém, como conta, continua a sentir as lesões. No final, o dinamarquês ainda não está 100 por cento recuperado e sente isso em cada lance. Olsen confessa, inclusive, que a época poderá estar em risco.

«Ainda tenho problemas no ombro e, quando remato, faço-o a 80 ou 90 por cento. Não consigo fazer 50 remates num treino, doeria demasiado. E também não consigo saltar como antes devido à lesão no pé. Tento cerrar os dentes e superar a dor, mas não consigo jogar como antes. Se continuar assim ou piorar ainda mais, não jogarei mais esta época. Não dá», salientou.

Apesar de poucos jogos, os números do atleta até são positivos – leva, até então, sete golos em dez jogos. Mas, quanto ao apoio do Benfica relativamente às lesões, Olsen preferiu não comentar.

«Sobre isso, preferia não me pronunciar. Não é como seria nos clubes escandinavos, digamos assim», rematou.

Kristian Olsen tem contrato com as águas até ao final da temporada. Não quis confirmar o cenário. Mas, ainda assim, afirmou que o mais certo será não continuar na Luz. O plano passa por reativar um objetivo do passado.

«Aprendi que nunca se deve dizer nunca, mas, pelo que sinto agora, não haverá continuidade. Dói demasiado jogar ao nível de elite. Em setembro, pretendo retomar os estudos de veterinária na Universidade de Copenhaga», concluiu.