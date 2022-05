Chema Rodríguez, treinador da equipa de andebol do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o apuramento para a final da Liga Europeia, que se disputa neste domingo na Altice Arena.

«É muito difícil jogar estes jogos decisivos, numa fase final de uma grande competição, com a pressão de jogar em casa e diante dos nossos adeptos, contra uma equipa com a experiência do Wisla Plock. Mas até pareceu que estamos habituados a jogar este tipo de jogos sempre. Os adeptos levaram-nos em ombros e e a equipa fez um jogo incrível.

[sobre a superioridade demonstrada durante o jogo todo]

«Eles fizeram tudo para ganhar, mas tiveram menos tempo para preparar este jogo e ganhámos um pouco mais de vantagem para conseguir ganhar este jogo. Temos de ser justos e reconhecer que não é igual jogar na terça-feira contra o Kielce a decisão do título polaco, contra um semifinalista da Liga dos Campeões, ou ter uma semana inteira para preparar este jogo. A eles [Wisla Plock] faltaram-lhes dois golos para ganhar o campeonato e animicamente é muito difícil recuperar de uma desilusão dessas. Nós fomos muito fortes, defendemos duro, e eles foram-se um bocado abaixo.

Estou muito feliz pela vitória, pela equipa, pelos adeptos que nos deram um apoio incrível. É um sonho para nós estar na final e tentar ganhar este trofeu. Os jogadores fizeram tudo, não só hoje, mas todos os dias. Somos como uma família e vamos fazer tudo para ganhar como uma família.»

[sobre o Magdeburgo]

«Eles podem fazer tudo. São uma equipa incrível, o líder da Bundesliga, que é o melhor campeonato do mundo. Mas jogamos em casa, com os nossos adeptos, esperamos que com o pavilhão cheio consigamos contrariar esse favoritismo. Sabemos quão dura é esta equipa, tanto no ataque como na defesa. São favoritos, mas vamos tentar fazer tudo.»

[o Sporting conseguiu empatar com o Magdeburgo nesta prova]

«Sim, mas são jogos diferentes. Isto é uma final, e nesse tipo de jogos, uma equipa como o Magdeburgo, habituada a jogar com este ambiente, é fortíssima. É verdade que também nunca estiveram num pavilhão cheio de benfiquistas a apoiar a equipa de andebol e acho que vão sentir isso. Vamos tentar conseguir um milagre, sabendo que é muito difícil. Ninguém conseguiu o que queremos fazer amanhã [derrotar a equipa alemã], mas se há a possibilidade de fazer um milagre, será amanhã [domingo] aqui na Altice Arena.»