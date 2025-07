O Benfica oficializou, este sábado, a renovação de Alexis Borges.

Através das redes sociais, os encarnados partilharam fotografias do internacional português, que fica com um contrato válido para as próximas três temporadas. Recorde-se que Alexis Borges parte para a quinta temporada ao serviço das águias, tendo feito um total de 413 golos em 171 jogos pela equipa principal.

«Sou muito grato ao clube pela confiança que tem em mim. Cheguei aqui há quatro épocas e o clube acolheu-me como casa. Renovar é um orgulho e um sentimento que só tinha partilhado com a minha família e hoje partilho com todos os benfiquistas», afirmou, em declarações à BTV.

Assista aqui às declarações de Alexis Borges: